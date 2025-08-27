العالم اليوم - غضب في الكابينيت الإسرائيلي.. ساعتان ونصف بلا أي قرار

انتم الان تتابعون خبر غضب في الكابينيت الإسرائيلي.. ساعتان ونصف بلا أي قرار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 08:20 صباحاً - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جلسة الكابينيت التي دعا إليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، لم يناقش مقترح الوسطاء لصفقة التبادل الذي وافقت عليه حماس.

ونقلت عن مصادر أن الجلسة التي دعا إليها نتنياهو لمناقشة الوضع في غزة وخطة السيطرة على مدينة غزة استمرت نحو ساعتين ونصف فقط، وسط تذمر بعض الوزراء الذين وصفوا الاجتماع بأنه "مضيعة للوقت"، فيما شوهد عدد منهم يخرجون أكثر من مرة للتزود بالطعام.

ورغم أن نتنياهو كان يفترض أن يطرح أمام الوزراء مقترح الوسطاء لصفقة التبادل الذي وافقت عليه حماس، إلا أنّ مصادر أكدت أنّ الموضوع لم يُدرج أصلًا على جدول النقاش.

وبموازاة الاجتماع، أبلغت عائلات المختطفين في رسالة وُزّعت ليلًا أن وفدًا مصريًا مهنياً وصل إسرائيل، لكن مصادر مطلعة على المفاوضات قالت إنه لا تُعقد حاليًا أي محادثات فعلية، وكل ما يجري هو محاولات تنسيق أولي للشروع بالمفاوضات.

من جانبه، أفاد مقر عائلات المختطفين في بيان بأن "نتنياهو لم يطرح مقترح الوسطاء أمام الكابينيت رغم وجوده على الطاولة منذ أكثر من أسبوع".

ماذا قال نتنياهو؟

وبعد جلسة الكابينيت، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تعليق غامض: "بدأ الأمر في غزة وسينتهي في غزة".

وأضاف: "لن نترك هؤلاء الوحوش هناك. سنطلق سراح جميع رهائننا. سنضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل".

كما تفاخر رئيس وزراء إسرائيل بأن حكومته تعيق قيام دولة فلسطينية.

وقال: "قلت إننا سنمنع قيام دولة فلسطينية، ونحن نفعل ذلك معا. قلت إننا سنبني ونتمسك بأجزاء من أرضنا، وطننا، ونحن نفعل ذلك".