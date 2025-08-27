العالم اليوم - بث حي.. "ستارشيب" ينطلق في رحلة تجريبية ويسقط بالمحيط الهندي

انتم الان تتابعون خبر بث حي.. "ستارشيب" ينطلق في رحلة تجريبية ويسقط بالمحيط الهندي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 04:24 صباحاً - أطلقت شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك صاروخها العملاق "ستارشيب"، المصمم للذهاب إلى القمر والمريخ، الثلاثاء، في رحلة تجريبية جديدة بعد سلسلة انتكاسات تقنية.

وأقلع الصاروخ العملاق الذي يتجاوز ارتفاعه 120 مترا بعيد الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش)، حسبما أظهر بث مصور حي للرحلة.

وفي وقت لاحق، سقط الصاروخ في المحيط الهندي كما كان مخططا له، منهيا رحلته التجريبية ومتغلبا على إخفاقات الماضي.

وكان مقررا لهذه الرحلة أن تتم الأحد، لكنها أرجئت بسبب سوء الأحوال الجوية إلى الإثنين ومنه إلى الثلاثاء، للسبب نفسه.

وتأتي هذه الرحلة التجريبية العاشرة بعد 3 اختبارات جوية وواحد أرضي، انتهت جميعها بانفجارات، في سلسلة إخفاقات تقنية تثير شكوكا متزايدة حول مدى التقدم الحقيقي الذي تحرزه الشركة.