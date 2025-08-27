العالم اليوم - فرنسا تعلن تقليص عدد طلبات التأشيرة بسفارتها في الجزائر

انتم الان تتابعون خبر فرنسا تعلن تقليص عدد طلبات التأشيرة بسفارتها في الجزائر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 04:24 صباحاً - أعلنت فرنسا، الثلاثاء، أنها ستقلص عدد طلبات التأشيرة في سفارتها وقنصلياتها الثلاث في الجزائر.

وحسب بيان صادر عن السفارة الفرنسية في الجزائر، فإن "تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر سيؤدي إلى انخفاض في عدد موظفي السفارة والقنصليات، بدءا من 1 سبتمبر المقبل".

وقال بيان السفارة إن وزارة الخارجية الجزائرية "لم تستجب لطلبات تأشيرة الاعتماد الخاصة بالموظفين الجدد في السفارة والقنصليات، وعليه ستشهد انخفاضا في عدد الموظفين بنسبة الثلث".

وأضاف أن "هذا الوضع سيحد من قدرة السفارة في معالجة طلبات التأشيرة للسفر إلى فرنسا"، و"سيتم التقليل من عدد المواعيد المتاحة" لدى الجهة المكلفة استقبال طلبات التأشيرة.

وختم البيان بالقول إن السفارة والقنصليات الفرنسية في الجزائر "ستعطي الأولوية لتقديم الخدمات للفرنسيين، ومعالجة طلبات تجديد التأشيرة وطلبات تأشيرة الدراسة في فرنسا".