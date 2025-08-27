هجمات بالمسيرات بين روسيا وأوكرانيا

هجمات بالمسيرات بين روسيا وأوكرانياتبادلت روسيا وأوكرانيا الإعلان عن إسقاط مسيرات، في ظل استمرار النزاع القائم بين الطرفين منذ فبراير 2022.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 37 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعات جنوب غرب روسيا.

من جهتها، أعلنت السلطات الأوكرانية عن أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من تحييد 47 طائرة مسيرة من أصل 59 أطلقتها القوات الروسية ضد أوكرانيا الليلة الماضية.

وذكر الجيش الأوكراني أن عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، وارتفع إلى نحو مليون و77 ألفًا و830 فردًا، من بينهم 890 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم.