العالم اليوم - ويتكوف: نأمل في إنهاء حربي أوكرانيا وغزة بنهاية العام

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 12:24 صباحاً - قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إنه يأمل في تسوية حربي أوكرانيا وغزة والمحادثات النووية مع إيران بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح ويتكوف للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، الثلاثاء: "روسيا وأوكرانيا، وإيران، وإسرائيل وحماس. نعقد اجتماعات طوال هذا الأسبوع لمناقشة هذه الصراعات الثلاثة، ونأمل في تسويتها قبل نهاية هذا العام".

ولم يحدد ويتكوف طبيعة الاجتماع الذي أشار إليه بشأن حرب غزة.

ولا يزال الوسطاء العرب ينتظرون رد إسرائيل على الاقتراح الذي صاغوه بناء على إطار عمل ويتكوف، الذي قبلته حماس في 17 أغسطس الجاري.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التعليق على الاقتراح، بينما يبدو أنها تدعم الخطط الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة.

والإثنين قال ترامب إنه يعتقد أن حرب غزة ستنتهي "نهاية حاسمة" خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، إلا أنه لم يوضح مبرراته لهذا الإطار الزمني، الذي استشهد به أيضا في سياقات أخرى.

وإذا مضت إسرائيل في خطتها لاحتلال مدينة غزة، فمن المتوقع، وفق مصادر إسرائيلية، أن تستغرق العملية عدة أشهر إضافية.