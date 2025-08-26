نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: الولايات المتحدة ستزيد إمدادات الأسلحة لحلفاء الناتو الداعمين لكييف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على زيادة إمدادات الأسلحة لحلفاء واشنطن في الناتو، الذين "يمولون" حاليًا المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض: "لم نعد نشارك في تمويل أوكرانيا، لكننا نسعى لوقف الحرب والقتلى فيها".

وأضاف: "نبيع صواريخ ومعدات عسكرية لحلف الناتو بملايين الدولارات، بل مليارات الدولارات في نهاية المطاف".

وأشار ترامب في حديثه عن المساعدات العسكرية لكييف من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين في الناتو إلى "أنهم يمولون الحرب بالكامل. نحن لا نمول أي شيء".

وتابع: "سنواصل ذلك. ونسعى لتزويدهم بأكبر قدر ممكن من الأسلحة. إنهم يريدون المنتجات العسكرية الأمريكية، المصانع تضاعف إنتاجها من صواريخ باتريوت وغيرها من الأسلحة الدفاعية والهجومية مرتين وثلاث مرات".

في 14 يوليو الماضي، صرح ترامب بأن واشنطن قررت مواصلة نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف شريطة أن تدفع أوروبا ثمنها.

وأكدت موسكو مرارا أن إرسال الغرب أسلحة إلى نظام كييف ومساعدته في تدريب القوات الأوكرانية لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، ولا يغير الوضع في ساحة المعركة.