نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتقال ممثل وسيناريست بريطاني طبع على قميصه "إبادة جماعية في فلسطين.. حان وقت التحرك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت الشرطة البريطانية كاتب السيناريو والممثل البريطاني بول لافيرتي لارتدائه قميصا كتب عليه "إبادة جماعية في فلسطين، حان وقت التحرك".

واعتقل بول لافيرتي في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة خلال احتجاج على دعم الحكومة البريطانية لإسرائيل في حربها على غزة، التي أودت بحياة أكثر من 62 ألف فلسطيني وإصابة قرابة 159 ألفا.

وأكد حساب على منصة "إكس" يمثل المخرج كين لوتش وشركة إنتاجه "سيكستين فيلمز"، اعتقال لافيرتي يوم الاثنين.

وجاء في التدوينة: "بول لافيرتي قرأ أسماء أعضاء مجلس الوزراء البريطاني المتواطئين في الإبادة الجماعية قبل اعتقاله واتهامه بالإرهاب بسبب القميص الذي كان يرتديه".

ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن متحدث باسم شرطة اسكتلندا أنه "عقب احتجاج خارج مركز شرطة سانت ليوناردز يوم الاثنين 25 أغسطس 2025، ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 68 عاما بموجب قانون الإرهاب لإبداء دعمه لمنظمة محظورة".

وأفاد المصدر بأن التعبير عن الدعم لفلسطين أو الدعوة إلى ذلك، يعد جريمة جنائية في المملكة المتحدة ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

وألقي القبض على أكثر من 500 شخص في 11 أغسطس معظمهم فوق سن الخمسين، أثناء مشاركتهم في احتجاج يطالب الحكومة برفع الحظر.

كما ألقي القبض على عشرات آخرين في احتجاجات أخرى في أنحاء البلاد.

وحظرت المملكة المتحدة منظمة "بالستاين أكشن" ويعدّ التعبير عن دعم الحركة أو الدعوة إلى دعمها، جريمة جنائية في بريطانيا يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك في يوليو الماضي، إن قرار بريطانيا بتصنيف هذه المجموعة منظمة إرهابية غير متناسب وغير ضروري، ودعا إلى إلغاء هذا التصنيف.

وأوضح حينها أن "قانون مكافحة الإرهاب المحلي في المملكة المتحدة يعرف الأعمال الإرهابية تعريفا واسعا ليشمل إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، لكن، وفقا للمعايير الدولية ينبغي أن تقتصر الأعمال الإرهابية على الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى التسبب في الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو أخذ الرهائن، بغرض ترهيب السكان أو إجبار الحكومة على اتخاذ إجراء معين أو عدم اتخاذه".

وشدد على أن القانون البريطاني يسيء استخدام خطورة الإرهاب وتأثيره لتوسيع نطاقه ليتجاوز تلك الحدود الواضحة.