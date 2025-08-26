نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدنمارك تضع شرطًا للاعتراف بدولة فلسطين.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم تستبعد رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، شريطة أن تكون دولة ديمقراطية.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن فريدريكسن قولها: "نحن لا نقول لا للاعتراف بفلسطين كدولة. نحن نؤيد ذلك... ولكن، بالطبع، يجب أن نكون متأكدين من أنها ستكون دولة ديمقراطية".

وقالت فريدريكسن في 16 أغسطس الجاري إن الدنمارك ليست مستعدة بعد للاعتراف بدولة فلسطينية لأن حركة "حماس" الفلسطينية تسيطر على مساحة كبيرة للغاية من قطاع غزة.

واعترفت 147 دولة بدولة فلسطين، بما فيها روسيا. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت 10 دول بفلسطين، بما فيها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.