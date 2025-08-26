نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونوا أسماءهم على الصواريخ.. جنود إسرائيليون يسخرون من مشاهير أمريكيين لدعمهم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دون جنود إسرائيليون أسماء المشاهير الأمريكيين بيلي إيليش ومارك رافالو على قذائف مدفعية استخدمت في غزة، ساخرين من النجمين بسبب دعمهما الصريح للفلسطينيين.

وتظهر الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قذائف عيار 155 ملم مكتوب عليها أسماء المغنية الحائزة جائزة غرامي والممثل الهوليوودي إلى جانب عبارة ساخرة: "يمكنك الذهاب إلى غزة".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي طالب فيه كلا المشاهير بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وتوفير الوصول الإنساني للقطاع المحاصر.

وكانت إيليش ورافالو من بين مئات الفنانين الذين وقعوا على رسالة "Artists4Ceasefire" وارتدوا دبابيس حمراء رمزية في حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2024، وحثوا واشنطن على وقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل والضغط من أجل وقف إطلاق النار.

وقتلت إسرائيل أكثر من 62700 فلسطيني في غزة منذ أكتوبر 2023، ودمرت الحملة العسكرية القطاع الذي يواجه المجاعة.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وتواجه إسرائيل أيضا قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية بسبب حربها على القطاع.