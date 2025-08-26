العالم اليوم - لابيد يدعو حكومة نتنياهو لقبول اتفاق مع حماس 

انتم الان تتابعون خبر لابيد يدعو حكومة نتنياهو لقبول اتفاق مع حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 07:25 مساءً - حث زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة الدينية اليمينية،الثلاثاء، على إبرام اتفاق مع حركة حماس لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

ونقل موقع "واي نت" الإخباري التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن لابيد قوله إن ممثلا رفيع المستوى من إحدى الدول الوسيطة أخبره بأن إسرائيل لم ترد بعد على أحدث مقترح.

وبحسب لابيد يضم المقترح 98 % مما نقله المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.

وتتضمن الخطة وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، على أن يتم خلالها في البداية الإفراج عن 10 من الرهائن الأحياء مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين.

وقبلت إسرائيل المقترح الأصلي الذي قدمه ويتكوف في الربيع، لكن حماس رفضته آنذاك، مصرة على اتفاق لوقف الحرب. ومع ذلك جاء رد "إيجابي" من حركة حماس على المقترح الجديد منذ أكثر من أسبوع. من جانبها تشير إسرائيل الآن إلى أنها غير مهتمة باتفاق جزئي.

وذكر لابيد أنه يمكن إبرام الاتفاق بناء على أحدث مقترح من الوسطاء.

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق: "إن رهائننا يموتون ببطء في الأنفاق، من الجوع والاختناق، والحكومة الإسرائيلية لديها "(أمور أكثر أهمية) لتقوم بها".