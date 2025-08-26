الموفد الأميركي إلى لبنان: واشنطن ستوافق على التمديد لقوة اليونيفل لسنة واحدة

بيروت ـ أ ف ب: قال الموفد الأميركي توم باراك إن واشنطن ستوافق على تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان لمدة عام، رغم إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل سابقا معارضتهما للخطوة. وقال باراك الذي يزور بيروت، خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن «موقف الولايات المتحدة هو أننا سنمدّد لسنة»، في وقت يواصل مجلس الأمن الدولي مناقشاته بشأن تمديد مهمة القوة التي تنتهي في 31 أغسطس، بعدما تمّ إرجاء التصويت على مشروع قرار بهذا الشأن الإثنين.

