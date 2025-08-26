العالم اليوم - بنود الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل

انتم الان تتابعون خبر بنود الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 03:29 مساءً - كشفت تقارير إسرائيلية، عن سعي تل أبيب لمنع دمشق من امتلاك أسلحة استراتيجية، وإنشاء ممر إلى محافظة السويداء.

الإنفوغرافيك المرفق يبز أبرز بنود الاتفاق الامني المرتقب التوصل إليه بين سوريا وإسرائيل.

ووفقا للرئيس السوري أحمد الشرع فإن سوريا وإسرائيل تتفاوضان على اتفاق أمني على أساس خط الهدنة لعام 1974.

وحول الاتفاق المرتقب، قالت القناة 12 الإسرائيلية سيكون بوساطة أميركية ورعاية إقليمية، وسيشمل حظر نشر أسلحة استراتيجية في سوريا بما في ذلك الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي ونزع السلاح في المنطقة الممتدة من دمشق إلى السويداء وإنشاء "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، وهو ما تعترض عليه دمشق، كما ذكرت مصادر دوت الخليج.

وبحسب المعلومات المتاحة، ستوقع سوريا وإسرائيل الاتفاق الأمني برعاية أميركية في 25 سبتمبر 2025، على أن يسبق ذلك خطاب للرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك.

وذكرت مصادر أن سوريا وإسرائيل لن توقعا اتفاق سلام شامل في المستقبل القريب، مشيرة إلى أنه سيقتصر على الجانب الأمني فقط.