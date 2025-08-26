العالم اليوم - مصر: بئر ظهر-6 يضيف نحو 65 مليون قدم مكعب غاز يوميا

انتم الان تتابعون خبر مصر: بئر ظهر-6 يضيف نحو 65 مليون قدم مكعب غاز يوميا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 03:29 مساءً - أكد وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، كريم بدوي، استمرار برنامج تحسين الإنتاج من حقل ظهر بالتعاون مع شركاء الاستثمار ضمن المحور الأول لاستراتيجية الوزارة.

وقال الوزير بدوي ، في بيان نشرته وزارة البترول والثروة المعدنية على صفحتها بموقع فيسبوك الثلاثاء ، إن وضع البئر ظهر-6 على الإنتاج أسهم في إضافة نحو 65 مليون قدم مكعب غاز يوميا، مع تواصل الجهود لأعمال حفر آبار جديدة بالحقل .

وأكد أن حقل ظهر "جزء لا يتجزأ من كل بيت في مصر لدوره في تأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي".

ووفق البيان، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركتى بتروبل وبتروشروق لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024/2025 بحضور قيادات قطاع البترول وممثلى شركاء الاستثمار من الشركات العالمية إينى وبى بي وروزنفت وأركيوس انرجي ومبادلة .

وأشاد الوزير بدوي بمجهودات شركاء الاستثمار والعاملين في الحقل لزيادة الإنتاج وتنفيذ الخطط والالتزام بمعايير السلامة والبيئة.

وشهدت الجمعيات عرض مقترح للتوسع في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بأعماق أكبر، استناداً إلى بحث سيزمي لتحديد جدوى التنفيذ.

ووجه الوزير بدوي بإجراء دراسات مستفيضة ووضع سيناريوهات بعيدة المدى، كأحد الحلول لإطلاق كامل الإمكانات و زيادة الإنتاج.

بدورهم ، أشاد ممثلو الشركاء بنجاح زيادة الإنتاج في حقل ظهر والتي تمت في بيئة عمل آمنة رغم تكثيف الأنشطة.

و خلال جمعية بتروشروق استعرض المهندس خالد موافي رئيس الشركة أهم النتائج، حيث تم ضخ استثمارات جديدة بلغت 569 مليون دولار علي مدار العام وتنفيذ برنامج عمل في حقل ظهر من أهم أعماله البئر ظهر 6 مما أضاف 65 مليون قدم مكعب غاز يوميا للإنتاج، وجاري الاعداد لأعمال بالبئر ظهر 9 وحفر بئرين تنمويين جديدين العام المالي الحالي .

و خلال استعراضه لنتائج أعمال شركة بتروبل أشار إلى ضخ استثمارات تزيد عن 460 مليون دولار لأعمال الانتاج والاستكشاف، وحققت الشركة في دلتا النيل وسيناء إنتاج من البترول الخام يصل الي نحو 56 ألف برميل يوميا في مواجهة تحديات الإنتاج من الحقول القديمة التي يصل عمرها إلى 70 عاما وتم إضافة ثلاثة آبار جديدة بحقول سيناء بواقع 4700 برميل يومياً وتنفيذ برنامج مكثف لصيانة الابار لتحسين إنتاجية 96 بئرا بما يقرب من ستة الاف برميل يوميا باستخدام التقنيات المختلفة إلى جانب دراسات لرفع إنتاج حقل أبورديس–سدري بخليج السويس بالتعاون مع إيني الإيطالية، وتكثيف الدراسات الجيولوجية بخليج السويس والبحر المتوسط للوقوف علي الفرص المتاحة وتقييمها .