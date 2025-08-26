نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تجدد رفضها لأي دعوات انفصالية لتقسيم سوريا وتؤكد دعمها للحكومة السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لأي دعوات انفصالية تستهدف تقسيم سوريا أو النيل من وحدة أراضيها. وجاء ذلك في نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، شددت خلاله الرياض على موقفها الثابت الداعم لوحدة الدولة السورية ورفض أي محاولات تهدد استقرارها وسيادتها.

دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق الاستقرار

وأوضحت السعودية أنها تدعم بشكل كامل جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية من أجل استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدة أن الحل السياسي القائم على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات.

موقف سعودي ثابت من الأزمة السورية

ويأتي الموقف السعودي متماشيًا مع سياستها الخارجية الرافضة لأي مخططات إقليمية أو دولية تسعى إلى تقسيم الدول العربية أو المساس بكياناتها الوطنية، إذ لطالما أكدت المملكة أن الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها يمثل ركيزة أساسية لضمان الأمن القومي العربي والإقليمي.