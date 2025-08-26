العالم اليوم - مصادر طبية في غزة: مقتل 75 فلسطينيا و370 إصابة خلال 24 ساعة

انتم الان تتابعون خبر مصادر طبية في غزة: مقتل 75 فلسطينيا و370 إصابة خلال 24 ساعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 01:24 مساءً - أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل 75 فلسطينيا وإصابة 370 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت المصادر الطبية أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وصل إلى المستشفيات 17 قتيلا و122 جريحا من ضحايا منتظري المساعدات.

وبسقوط هؤلاء يرتفع إجمالي ضحايا منتظري المساعدات إلى 2,140 قتيلا وأكثر من 15,737 جريحا.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات هذه الفترة 3 حالات وفاة جديدة نتيجة سوء التغذية بين البالغين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 303 حالة وفاة من ضمنهم 117 طفلًا.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 62,819 قتيلا و158,629 جريحا، فيما بلغت حصيلة الضحايا منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,975 قتيلا و46,588 إصابة.