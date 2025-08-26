نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير أممي مشترك يحذر: "الإجهاد الحراري" يهدد نصف سكان العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) بالتعاون مع منظمة الأرصاد الجوية العالمية (WMO) تقريرًا جديدًا يحذر من تزايد المخاطر الصحية الناجمة عن موجات الحر الشديد، خاصة في أماكن العمل المكشوفة. وأكد التقرير أن نصف سكان العالم معرضون بالفعل لآثار صحية مباشرة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

تغير المناخ ومضاعفاته

أوضح التقرير أن تغير المناخ يتسبب في موجات حر أكثر تواترًا وشدة، ما ينعكس سلبًا على صحة ملايين العمال في قطاعات الزراعة والبناء ومصايد الأسماك، إضافة إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفًا مثل الأطفال وكبار السن وذوي الدخل المنخفض.

تصريحات منظمة الصحة العالمية

قال الدكتور جيريمي فارار، المدير العام المساعد بمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الصحة:

"الإجهاد الحراري يضر بصحة ومعيشة المليارات من العمال، خاصة في المجتمعات الأكثر هشاشة. هذه الإرشادات الجديدة توفر حلولًا عملية قائمة على الأدلة لحماية الأرواح وبناء قوى عاملة أكثر صمودًا".

بيانات تستند إلى عقود من الأبحاث

أشارت المنظمتان إلى أن الإرشادات التقنية الجديدة تستند إلى أكثر من خمسين عامًا من البحث العلمي، مؤكدة أن إنتاجية العمال تتراجع بمعدل يتراوح بين 2 و3% مع كل درجة حرارة تتجاوز 20 مئوية.

2024.. العام الأكثر سخونة

حسب تقرير منظمة الأرصاد الجوية العالمية، فقد سجل عام 2024 أعلى متوسط لدرجات الحرارة على الإطلاق، حيث تجاوزت الحرارة في بعض المناطق 40 بل وحتى 50 درجة مئوية، ما يشير إلى خطورة استمرار هذه الظاهرة دون تدخل عاجل.

تأثير مباشر على مليارات العمال

كشف التقرير أن أكثر من 2.4 مليار عامل حول العالم يتعرضون بشكل مباشر لموجات الحر المفرط، وهو ما يؤدي إلى انخفاض كبير في الإنتاجية، إضافة إلى خسائر صحية خطيرة تهدد حياة ملايين الأشخاص.

أمراض مرتبطة بالإجهاد الحراري

وحذر التقرير من أن المخاطر الصحية تشمل ضربات الشمس والجفاف والفشل الكلوي والاضطرابات العصبية، وجميعها تؤثر على الأمن الصحي والاقتصادي، خاصة لدى الفئات الأضعف مثل عمال الزراعة والبناء والصيد، وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

دعوة لوضع خطط مهنية متخصصة

أكدت المنظمتان ضرورة تطوير خطط عمل مهنية لمواجهة موجات الحر، بحيث تكون مصممة لقطاعات ومناطق محددة، مع إشراك أصحاب العمل والعمال والنقابات وخبراء الصحة العامة لضمان فعالية التنفيذ.

تكامل مع تقارير منظمة العمل الدولية

أشار التقرير إلى أن نتائجه تكمل ما كشفته منظمة العمل الدولية (ILO) مؤخرًا حول تعرض أكثر من 2.4 مليار عامل للحر المفرط عالميًا، ما يؤدي إلى أكثر من 22.85 مليون إصابة مهنية سنويًا.