العالم اليوم - معهد إيفو: مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا يواصل ارتفاعه

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 أغسطس 2025 03:28 مساءً - على الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، يشهد مناخ الأعمال في ألمانيا تحسنا. فقد أعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونخ الاثنين أن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع بمقدار 0.4 نقطة ليصل إلى 89 نقطة في أغسطس الجاري، وهو الشهر السادس على التوالي الذي يرتفع فيه المؤشر، محققا بذلك أعلى مستوى منذ أبريل 2024.

وبينما قيّمت الشركات الوضع الحالي بسلبية إلى حد ما، فقد تحسن تقييم الأعمال المستقبلية بشكل مفاجئ. ومع ذلك، لا يزال رئيس المعهد، كليمنس فوست، حذرا في توقعاته، وقال: "لا يزال تعافي الاقتصاد الألماني ضعيفا". شمل الاستطلاع نحو 9 آلاف شركة.

