وصية مؤثرة للصحفية مريم أبو دقة قبل استشهادها في قصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي

أحمد جودة - القاهرة - ترك استشهاد الصحفية الفلسطينية مريم أبو دقة، مصورة وكالة "أسوشيتد برس" و"إندبندنت"، أثرًا بالغًا بعد أن كشف نجلها الطفل غيث عن وصيتها الأخيرة له، عقب استهداف الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وصية مريم أبو دقة لابنها

في رسالتها المؤثرة قالت مريم لابنها: "غيث قلب وروح أمك.. أنا بدي منك تدعيلي وما تبكي عليا مشان أضل مبسوطة، بدي ترفع راسي وتصير شاطر ومتفوق وتكون رجل أعمال قد حالك. وبس تكبر وتتزوج وتجيب بنت سميها مريم على اسمي، يا ماما صلاتك ثم صلاتك ثم صلاتك، أمانة يا غيث ما تنساني".

مجزرة مجمع ناصر الطبي

جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة بعد استهدافه الطابق الرابع من مجمع ناصر الطبي، ما أدى إلى استشهاد 16 مواطنًا فلسطينيًا بينهم 5 صحفيين، إضافة إلى كوادر طبية وأفراد من الدفاع المدني، بينما أصيب العشرات بجراح خطيرة.

وأكدت مصادر طبية استشهاد الصحفي أحمد أبو عزيز متأثرًا بجراحه، فيما شملت قائمة الشهداء:

الصحفية مريم أبو دقة (AP & Independent)

المصور حسام المصري (وكالة رويترز)

المصور محمد سلامة (قناة الجزيرة)

الصحفي معاذ أبو طه (NBC News)

استهداف الصحافة الفلسطينية

بهذا يرتفع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية حرب الإبادة على غزة إلى 245 صحفيًا، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الإعلاميين بهدف طمس الحقيقة واغتيال "عين الحقيقة" التي توثق جرائمه ضد المدنيين العزل.

وكانت مريم أبو دقة قد كتبت قبل يوم من استشهادها منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيه: "حين ترى التراب يغطي أغلى ما لديك وقتها ستدرك كم هي تافهة الحياة".