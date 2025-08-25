نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر توزع 100 ألف سلة غذائية على أهالي غزة ضمن جهودها الإغاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهودها المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية، بدأت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة، اليوم الإثنين، توزيع 100 ألف سلة غذائية على العائلات الفلسطينية داخل القطاع.

وأكد الشيخ هايل أبو الحصين، ممثل الشيوخ والمخاتير والوجهاء في غزة، انطلاق المرحلة الثالثة من عملية توزيع السلال الغذائية، مشيدًا بالموقف المصري الداعم دومًا لصمود الشعب الفلسطيني.

وأوضح "أبو الحصين" أن هذه المساعدات المصرية تعكس الوقوف الدائم من جمهورية مصر العربية بجانب الفلسطينيين، موجهًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الحملة، ومؤكدًا استمرار وصول الدعم حتى يصل إلى جميع المستحقين.

وأعرب عدد من المواطنين الفلسطينيين في القطاع عن شكرهم للقيادة المصرية، وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعم المتواصل في ظل الظروف المأساوية التي يعانيها القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي وانتشار المجاعة.

من جانبها، أعلنت قناة القاهرة الإخبارية دخول القافلة الـ22 من المساعدات المصرية إلى غزة، محملةً بنحو 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، تضمنت أكثر من 3700 طن من السلال الغذائية والدقيق، إضافةً إلى أطنان من المستلزمات الإغاثية العاجلة.

ويواصل الهلال الأحمر المصري، باعتباره الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات، تواجده على الحدود مع غزة منذ بداية الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري. وأكدت الجمعية أن إجمالي ما دخل القطاع حتى الآن تجاوز نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بجهود أكثر من 35 ألف متطوع.