نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد الصحفي الفلسطيني أحمد أبو عزيز يرفع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة إلى 245 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد الصحفي الفلسطيني أحمد أبو عزيز متأثرًا بجراحه، عقب استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين في مجزرة اليوم إلى خمسة شهداء.

وأكد مصدر طبي فلسطيني أن الغارات الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر الصحفيين والمصورين العاملين على تغطية الجرائم بحق المدنيين داخل القطاع، في إطار سياسة ممنهجة لإسكات صوت الحقيقة وطمس ما يجري من انتهاكات وجرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني.

قائمة الشهداء الصحفيين في المجزرة

من بين الشهداء الصحفيين:

حسام المصري مصور وكالة "رويترز" وتلفزيون فلسطين.

محمد سلامة مصور قناة الجزيرة.

مريم أبو دقة مصورة لوكالة "أسوشيتد برس" و"إندبندنت".

معاذ أبو طه مراسل شبكة NBC الأمريكية.

أحمد أبو عزيز صحفي فلسطيني.

كما أسفر القصف عن استشهاد عدد من أفراد طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء محاولتهم إخلاء الجرحى من تحت الأنقاض.

ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين

ووفقًا لبيانات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى 245 شهيدًا صحفيًا، في أكبر مجزرة ترتكب بحق الصحافة في التاريخ الحديث.

شهادة مريم أبو دقة قبل استشهادها

وكانت الصحفية الفلسطينية مريم أبو دقة قد كتبت عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من استشهادها: "حين ترى التراب يغطي أغلى ما لديك، وقتها ستدرك كم هي تاف