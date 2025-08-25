العالم اليوم - بيان للجيش الإسرائيلي بشأن قصف مجمع ناصر الطبي

انتم الان تتابعون خبر بيان للجيش الإسرائيلي بشأن قصف مجمع ناصر الطبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 أغسطس 2025 02:32 مساءً - أعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه لأي إصابة "في صفوف غير المتورطين"، في بيان بشأن قصف مجمع ناصر الطبي، قائلا إنه سيفتح تحقيقا أوليا، وذلك بعد مقتل عدد من الصحفيين في الهجوم.

وأكد الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، شن غارة في منطقة مجمع ناصر الطبي بخان يونس بغزة.

وفق ما جاء في منشور بصفحة المتحدث باسم الجيش على تويتر، وجه رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أيال زامير، وجّه بإجراء تحقيق أولي في أقرب وقت ممكن.

وقال إن "جيش الدفاع يعرب عن أسفه لأي إصابة في صفوف غير المتورطين، وهو لا يوجّه ضرباته نحو الصحفيين بصفتهم هذه، ويعمل قدر الإمكان على تقليص المساس بهم، مع الاستمرار في الحفاظ على أمن قوات".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بارتفاع عدد القتلى في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي، في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى 15 فلسطينيا، بينهم 4 صحفيين وعدد من المسعفين.

وأشار مراسلنا إلى إصابة آخرين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وكان قد أوضح في وقت سابق بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت صحفيين وفريقا من الدفاع المدني الفلسطيني.

وذكرت "وفا" نقلا عن مصدر طبي، أن الصحفيين القتلى هم: