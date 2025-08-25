العالم اليوم - الشرع سيصبح أول رئيس سوري يخطب في الأمم المتحدة منذ 1967 

انتم الان تتابعون خبر الشرع سيصبح أول رئيس سوري يخطب في الأمم المتحدة منذ 1967 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 أغسطس 2025 02:32 مساءً - يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُعقد الشهر المقبل في نيويورك، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الإثنين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤل السؤوري قوله: "سيشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على أن يلقي كلمة".

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ 1967 التي يشارك فيها رئيس سوري في اجتماعات الجمعية العامة ، حيث لم يشارك الرئيسان السابقان بشار الأسد وسلفه ووالده حافظ في الاجتماعات.

وتسعى دمشق إلى حشد الاعتراف العالمي والدعم الاقتصادي لإعادة بناء البلاد. .