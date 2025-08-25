العالم اليوم - أكوا باور تحصل على 3.4 مليار دولار لمحطتي كهرباء في السعودية

انتم الان تتابعون خبر أكوا باور تحصل على 3.4 مليار دولار لمحطتي كهرباء في السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 أغسطس 2025 02:32 مساءً - حصلت شركة "أكوا باور" السعودية، العاملة في الطاقة المتجددة، على تمويل بقيمة 12.8 مليار ريال (حوالي 3.4 مليار دولار) لمشروعي محطتين غازيتين لإنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة.

وأعلنت أكوا باور ، في بيان صحفي الأحد، عن تحقيق الإغلاق المالي لمشروعي محطتين للإنتاج الكهربائي باستخدام التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة، هما مشروع محطة الرماح 1 ومشروع محطة النعيرية 1، واللتان تقعان في منطقتي الرياض والشرقية، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 1800 ميغاوات.

وبحسب الشركة ، تشكل حصة أكوا باور في كل مشروع نسبة 35 بالمئة، مشيرة إلى أنه تم توفير التمويل، عبر تحالف من المقرضين المحليين والدوليين، إضافة إلى وكالة ائتمان الصادرات.