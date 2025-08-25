العالم اليوم - ميزانية الكويت تسجل عجزا أقل بكثير من التقديرات

انتم الان تتابعون خبر ميزانية الكويت تسجل عجزا أقل بكثير من التقديرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 أغسطس 2025 01:24 مساءً - أظهر الحساب الختامي لميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2024-2025، التي انتهت في 31 مارس، تسجيل عجز فعلي قدره 1.056 مليار دينار (3.46 مليار دولار)، وهو أقل بكثير من المقدر في مشروع الميزانية وكان 5.6 مليار دينار.

وأوضحت البيانات الصادرة بمرسوم نشرته الجريدة الرسمية أمس الأحد أن الإيرادات الفعلية بلغت 22.057 مليار دينار، منها 19.358 مليار دينار إيرادات نفطية. وكانت قيمة الإيرادات المتوقعة عند 18.9 مليار دينار، بحسب وكالة رويترز.

بينما بلغت المصروفات 23.113 مليار دينار، وهي أقل من المتوقع في مشروع الميزانية والبالغ 24.5 مليار دينار.