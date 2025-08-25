نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 244 بعد قصف مجمع ناصر الطبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 244 صحفيًا، وذلك عقب استشهاد أربعة من الإعلاميين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وذكر مراسل القناة من غزة أن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 14 فلسطينيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، بعد استهداف مباشر للطابق الرابع في مجمع ناصر الطبي.

استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف

وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أيضًا طواقم الإسعاف أثناء محاولتهم إنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض، مما ضاعف حجم الخسائر البشرية في المكان.

ويُعد استهداف المؤسسات الطبية والصحفيين أحد أخطر الانتهاكات الإسرائيلية في العدوان المستمر على القطاع، حيث تؤكد المؤسسات الحقوقية أن ذلك يمثل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.