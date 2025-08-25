نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي: إقامة دولة فلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، مشددًا على دعم المملكة للجهود المصرية والقطرية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاءت تصريحات الوزير السعودي خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد اليوم لبحث العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

دعم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأوضح بن فرحان أن المملكة تؤكد على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة للتخفيف من معاناة المدنيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنهاء الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأضاف: "المجتمع الدولي يرفض الانتهاكات الإسرائيلية بأغلبية ساحقة، لكن استمرار سياسة الإفلات من العقاب يقوض فرص تحقيق السلام والأمن الدوليين."

منظمة التعاون الإسلامي تبحث التصعيد الإسرائيلي

ويعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا طارئًا، اليوم، لبحث سبل مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين، وبحث الآليات المشتركة لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.