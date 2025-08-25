نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تطلق القافلة الـ22 من "زاد العزة" محملة بـ4000 طن مساعدات إنسانية إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر المصري، اليوم الاثنين، إطلاق القافلة الثانية والعشرين من مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، محملة بـ 4000 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر كرم أبو سالم، لدعم أهالي قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وأوضحت الجمعية أن المساعدات تشمل أكثر من 3700 طن من السلال الغذائية والدقيق، إلى جانب أطنان من المستلزمات الطبية والإغاثية الضرورية، وذلك ضمن الجهود المصرية المستمرة لتقديم الدعم الغذائي والإنساني للفلسطينيين.

الهلال الأحمر المصري ينسق المساعدات إلى غزة

وأكد الهلال الأحمر المصري، باعتباره الآلية الوطنية لتنسيق وتفويج المساعدات، استمراره في العمل على الحدود منذ بداية الأزمة، مشيرًا إلى أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري بشكل كامل منذ اندلاع الحرب، مما سمح باستمرار تدفق المساعدات.

وأشار البيان إلى أن حجم المساعدات التي تم إدخالها عبر الآلية المصرية تجاوز حتى الآن نصف مليون طن، بجهود 35 ألف متطوع يعملون على مدار الساعة في المراكز اللوجستية لتسهيل دخول الشاحنات إلى القطاع.