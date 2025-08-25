نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة، وذلك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلًا عن مصادر محلية، أن المستوطنين قاموا بأداء صلوات تلمودية، وشاركوا في رقصات جماعية مرددين أغنيات بصوت مرتفع، الأمر الذي تسبب في إزعاج وتشويش على المصلين داخل المسجد.

هدم منشآت فلسطينية في القدس

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في مدينة القدس، حيث أقدمت آلياتها على هدم عدة منشآت في قرية صور باهر جنوب المدينة.

وأكدت المصادر الفلسطينية أن عمليات الهدم طالت بركسات ومظلات زراعية تعود لعدد من العائلات في القرية، ما يفاقم معاناة الأهالي ويهدد مصادر رزقهم.