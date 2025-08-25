نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد صحفي بوكالة رويترز خلال قصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في خانيونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد الصحفي حسام المصري، مصور وكالة رويترز للأنباء، خلال قصف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ارتفاع حصيلة الشهداء

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بأن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال منذ فجر اليوم بلغت 13 شهيدًا في مناطق متفرقة من القطاع.

تشديد الحصار على غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تضييق الخناق على النازحين في مدينة غزة عبر القصف والتجويع، في محاولة لإجبارهم على النزوح القسري من جديد تمهيدًا لاقتحام المنطقة والسيطرة عليها.

أزمة إنسانية خانقة

وتشهد غزة منذ أشهر أزمة إنسانية غير مسبوقة، بعدما فرض الاحتلال حصارًا خانقًا في 2 مارس الماضي، منع بموجبه دخول الغذاء والإمدادات الطبية، ورغم إعلان رفع الحصار جزئيًا في مايو، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح إلا بدخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية، ما فاقم معاناة السكان وأدى إلى تفاقم أزمة الجوع في القطاع.