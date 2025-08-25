العالم اليوم - وزير خارجية ألمانيا ينتقد حكومة إسرائيل بسبب خططها في غزة

انتم الان تتابعون خبر وزير خارجية ألمانيا ينتقد حكومة إسرائيل بسبب خططها في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 أغسطس 2025 12:28 مساءً - انتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية بسبب خطط التغول في مدينة غزة.

وقال الوزير، خلال مؤتمر السفراء الكرواتيين في العاصمة الكرواتية زغرب اليوم الاثنين، إن مصداقية ألمانيا كفاعل أوروبي عالمي تعتمد على اتساق السياسة الألمانية في الدفاع عن القانون الدولي، ورفض الإرهاب، وحماية الحياة المدنية.

وأضاف يوهان فاديفول: "نرى أن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بالاستيلاء على مدينة غزة وتكثيف العمليات البرية لا يُحقق أيا من هذه الأهداف".

ووفقا للتقديرات، يحتشد حاليا حوالي مليون شخص في مدينة غزة.

وتخطط إسرائيل لإخلاء المدينة قبل الهجوم الجديد. ويُشتبه أيضا في وجود محتجزين إسرائيليين لدى حماس في المدينة.