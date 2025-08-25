العالم اليوم - فيديو.. مقتل 15 بينهم 4 صحفيين وعدد من المسعفين بقصف على غزة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. مقتل 15 بينهم 4 صحفيين وعدد من المسعفين بقصف على غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 أغسطس 2025 12:28 مساءً - أعلنت مصادر طبية في قطاع، اليوم الاثنين، عن مقتل 15 مواطنا، بينهم 4 صحفيين وعدد من المسعفين، وإصابة العشرات بعد قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت "وفا" بارتفاع عدد القتلى في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي، في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى 15 فلسطينيا، بينهم 4 صحفيين وعدد من المسعفين.

وأشار مراسلنا إلى إصابة آخرين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وكان قد أوضح في وقت سابق بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت صحفيين وفريقا من الدفاع المدني الفلسطيني.

وذكرت "وفا" نقلا عن مصدر طبي، أن الصحفيين القتلى هم:

الصحفي حسام المصري: يعمل مصوراً صحفياً مع وكالة رويترز للأنباء.

الصحفي محمد سلامة: يعمل مصوراً صحفياً مع قناة الجزيرة.

الصحفية مريم أبو دقة: تعمل صحفية مع عدة وسائل إعلام بينها اندبندنت عربية وAP.

الصحفي معاذ أبو طه: يعمل صحفياً مع شبكة NBC الأميركية.

كما قتل عدد من طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء إخلاء الجرحى.

وفي وقت سابق اليوم أيضا، قال مستشفى العودة بشمال قطاع غزة إنه استقبل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4 قتلى و19 جريحا من نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة.

وكان قبل يومين، قتل مصور تلفزيون فلسطين خالد المدهون.

وذكرت وكالة رويترز لاحقا أن الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أحجما عن التعليق على الفور على قصف مجمع ناصر الطبي في غزة.