استشهاد الصحفية مريم أبو دقة في قصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بخانيونس

أحمد جودة - القاهرة - استشهدت الصحفية الفلسطينية مريم أبو دقة صباح اليوم الإثنين، إثر قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، في جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المستشفيات والطواقم الطبية والإعلامية داخل القطاع.

ارتفاع حصيلة الشهداء في استهداف مجمع ناصر الطبي

وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن حصيلة القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي ارتفعت إلى ثمانية شهداء، بينهم ثلاثة من الصحفيين، وهم:

مريم أبو دقة.

حسام المصري، مصور وكالة رويترز للأنباء.

محمد سلامة، مصور صحفي.

وأوضحت المصادر أن الاستهداف طال قسم العمليات بمبنى الياسين داخل المجمع الطبي، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين الشهداء والجرحى.

استهداف مباشر للصحفيين والمستشفيات

وكانت تقارير صحفية فلسطينية قد أكدت في وقت سابق استشهاد المصور الصحفي حسام المصري خلال القصف نفسه، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تعمدت استهداف المرافق الطبية رغم تحذيرات المنظمات الدولية من خطورة المساس بالمستشفيات التي تضم آلاف المرضى والنازحين.

تضييق الخناق على المدنيين في غزة

ويأتي استهداف المستشفيات والصحفيين في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي سياسة التجويع والقصف المكثف ضد المدنيين في قطاع غزة، حيث يعمل على تضييق الخناق حول مئات الآلاف من النازحين المكدسين في مدينة غزة لإجبارهم على النزوح القسري مجددًا قبل تنفيذ عمليات اجتياح جديدة.

أزمة إنسانية متفاقمة

وتعاني غزة من أزمة إنسانية خانقة، إذ فرضت إسرائيل منذ 2 مارس الماضي حصارًا مشددًا منع دخول الغذاء والإمدادات الحيوية.

ورغم رفع الحصار جزئيًا في مايو، لم تسمح إلا بدخول كميات محدودة من المساعدات لأسابيع، ما أدى إلى تفاقم أزمة الجوع ونقص الدواء في أوساط المدنيين.