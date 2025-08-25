نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزة.. 8 شهداء بينهم صحفيان في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي بخانيونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، إلى ثمانية شهداء، بينهم صحفيان هما: حسام المصري مصور وكالة رويترز للأنباء، ومحمد سلامة المصور الصحفي.

استهداف قسم العمليات بمجمع ناصر

وأوضح المجمع أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر قسم العمليات في مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وتدمير جزء من البنية التحتية الحيوية للمستشفى، الذي يعد من أكبر المراكز الطبية في جنوب القطاع.

تضييق الخناق على المدنيين

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تضييق الخناق على النازحين المكدسين في مدينة غزة، مستخدمًا القصف والتجويع كوسيلة للضغط عليهم ودفعهم إلى النزوح القسري مجددًا، قبل الشروع في اجتياح مناطق جديدة والسيطرة عليها.

أزمة إنسانية متفاقمة

وتفاقمت أزمة الجوع في غزة بعد فرض إسرائيل حصارًا شاملًا على القطاع في 2 مارس الماضي، حيث مُنع دخول المواد الغذائية والإمدادات الأساسية.

ورغم إعلان الاحتلال رفع الحصار جزئيًا في مايو، فإنه لم يسمح سوى بدخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استمرار الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان.