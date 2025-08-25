نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاد العزة من مصر إلى غزة.. القافلة الإنسانية الـ22 تواصل دعم الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شرعت شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية ضمن قافلة "زاد العزة من مصر إلى غزة"، اليوم الاثنين، في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة من البوابة الفرعية لميناء رفح البري وصولا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، حيث تخضع الشاحنات للتفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تدخل إلى الفلسطينيين بالقطاع.

وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بأن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" في يومها الـ22 تضم شاحنات تحمل كميات كبيرة من السلال الغذائية الأساسية والمساعدات الإنسانية والسلع المتنوعة من سكر وزيت وبقوليات وألبان الأطفال والدقيق والأرز وغيرها من السلع الأساسية.

كما تشمل المساعدات المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية والمستلزمات الشخصية المقدمة من الهلال الأحمر المصري، إلى جانب كميات من الوقود اللازمة لتلبية احتياجات قطاع غزة.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق ميناء رفح البري من الجانب المصري نهائيا.

ويواصل الهلال الأحمر تأهبه في كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات، التي بلغت أكثر من 36 ألف شاحنة محملة بنحو نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار.

كما اخترقت قوات الاحتلال الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي، وأعادت التوغل بريا في مناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.

كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة، ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى القطاع.

وتم استئناف إدخال المساعدات إلى غزة في مايو الماضي وفق آلية نفذتها سلطات الاحتلال بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية، رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.

وفي السياق نفسه، أعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة عشر ساعات يوم الأحد 27 يوليو 2025، وعلق العمليات العسكرية في بعض مناطق قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وتستمر الجهود المصرية والقطرية والأمريكية في محاولة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.