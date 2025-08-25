العالم اليوم - روسيا: تدمير 21 مسيرة أوكرانية منها 2 توجهتا صوب موسكو

انتم الان تتابعون خبر روسيا: تدمير 21 مسيرة أوكرانية منها 2 توجهتا صوب موسكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 أغسطس 2025 09:24 صباحاً - أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت، خلال ساعات الليل، من إسقاط وتدمير 21 مسيرة أوكرانية، منها اثنتان كانتا تتجهان صوب العاصمة موسكو.

تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لـ21 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 24 أغسطس إلى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو يوم 25 أغسطس، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 21 طائرة أوكرانية دون طيار".

وأوضحت الوزارة أنه قد تم تدمير "7 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و6 طائرات فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات فوق أراضي مقاطعة موسكو، بما في ذلك اثنتان كانتا متجهتان إلى موسكو، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وأخرى فوق أراضي مقاطعة تفير.

من جهته، قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الاثنين، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مُسيّرتين كانتا في طريقهما صوب العاصمة الروسية.

وأضاف في منشور على تطبيق تلغرام "خدمات الطوارئ تعمل في موقع سقوط الحطام".