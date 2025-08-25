العالم اليوم - صحيفة إسرائيلية: "معاداة السامية".. القبة الحديدية اللفظية

انتم الان تتابعون خبر صحيفة إسرائيلية: "معاداة السامية".. القبة الحديدية اللفظية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وإذا لم يكن ذلك كافيا، فإن صندوق الأدوات هذا يُنتج أيضا كلمة "الهولوكوست" أو أي إشارات مرتبطة بها.

يحل نظام الرد التلقائي هذا محل النقاش الموضوعي للادعاءات المشروعة ضد سلوك إسرائيل.. وهكذا، يشعر السياسيون والدبلوماسيون وغيرهم من المتحدثين الرسميين الإسرائيليين بأنهم قد تحرروا من إعادة النظر في السياسات، أو من إعادة النظر في الإجراءات المتخذة في أعقابها، أو الاعتذار عنها عند الضرورة.

معاداة السامية والهولوكوست

تستخدم إسرائيل بجانبها الرسمي، بشكل متزايد، هذين التكتيكين التضليليين، اللذين يُعبر عنهما بـ"معاداة السامية" و"الهولوكوست".. لكن هذه الأساليب لا تُضعف انتقاد السياسات الإسرائيلية فحسب، بل تُضرّ بـ"النضال ضد معاداة السامية" الحقيقية لدرجة أنها تُبدد ذكرى المحرقة، ذكرى كان من المفترض أن تحمي اليهود من معاداة السامية.

إن الإفراط في استخدام تهمة معاداة السامية لا يُفشل المصالح الإسرائيلية فحسب، بل يُلحق بها الضرر أيضا.. وليست إسرائيل الرسمية وحدها هي التي تستخدم هذا التكتيك، بل أيضا الجمهور الإسرائيلي ووسائل الإعلام، فكلما واجهوا انتقادات لسلوك إسرائيل، أو عداءً تجاه الإسرائيليين، لجأوا على الفور إلى اتهامات بمعاداة السامية وتشبيهها بالمحرقة. والنتيجة، في المقام الأول، هي التقليل من قيمة هذه المصطلحات الجسيمة.

وبهذا، يتجاهل الناس، عن جهل أو راحة أو كسل، ما يُعرّف معاداة السامية حقا: التحيز ضد اليهود لكونهم يهودا، مما أدى إلى تمييزهم واضطهادهم.. وكان النظام النازي أكثر أشكال معاداة السامية تطرفا، إذ اعتبر اليهود "عدوا أبديا" يجب إبادته، بحسب مقال رأي نشر في صحيفة هآريتس الإسرائيلية.

عندما تصوّر هرتزل الدولة اليهودية، فكّر تحديدا في حل هذه المشكلة: أن يعيش اليهود في دولتهم الخاصة، وليس بين شعوب تأثر سلوكها بمعاداة السامية وأدى إلى التمييز والاضطهاد.

سياسات إسرائيل ومعاداة السامية

على هذه الخلفية، منذ اللحظة التي تدّعي فيها إسرائيل أن معاداة السامية موجهة ضدها تحديدا، تُقرّ بأن المهمة الصهيونية التي أُسست من أجلها لم تتحقق بعد، بل إن هرتزل لم يتنبأ بأن إسرائيل نفسها ستصبح ما يُسمى "سطح إسقاط"، أو "شاشة عرض" لمعاداة السامية.

بما أن معاداة السامية تُدان رسميا اليوم في معظم أنحاء العالم، فإن معادي السامية يستخدمون أحكامهم المسبقة ("اليهود مستغلون"، "اليهود قتلة أطفال"، "اليهود يعتبرون أنفسهم عرقا متفوقا"، إلخ) بشكل أقل ضد يهود الشتات، وأكثر بكثير ضد إسرائيل والإسرائيليين.. بل يمكن القول إن سياسات إسرائيل تسمح للعالم الخارجي بالرد على اتهامات معاداة السامية المبررة، محذرةً إسرائيل من أن تنظر إلى عيوبها أولا.

اتهامات معاداة السامية

تُظهر العديد من الحوادث الأخيرة كيف يوجه المسؤولون الإسرائيليون والجمهور الإسرائيلي تهمة "معاداة السامية" ردا على أي انتقاد للسلوك الإسرائيلي، مع أن أي شخص يعرف معنى معاداة السامية حقا لن يستخدم هذا الادعاء.

ألغت الحكومة الأسترالية تأشيرة دخول عضو الكنيست اليميني المتطرف سيمحا روثمان لأنه ينشر رسائل الكراهية. الرد: "معاداة السامية".

فرنسا تدعم الاعتراف بدولة فلسطينية: "معاداة السامية".

تذكير إسرائيل بآلاف القتلى الفلسطينيين ومواجهتها بالكارثة الإنسانية في غزة: "معاداة السامية" أيضا.

مذكرتا التوقيف (المتنازع عليهما) بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، الصادرتان عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي: معاداة سامية محضة.

وزير الخارجية الألماني يدعم عملية تؤدي إلى حل الدولتين: وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يرى في ذلك دليلاً على عودة ألمانيا إلى دعم النازيين (حماس أو الفلسطينيين هم النازيون الجدد، في نظره).

أحيانًا يستخدم الإسرائيليون تهمة معاداة السامية استباقيا، ومثال ذلك عندما لعب فريق مكابي حيفا لكرة القدم ضد نادٍ بولندي، رفع مشجعوه لافتة كُتب عليها "قتلة منذ عام 1939"، كما لو أن البولنديين، وليس الألمان، هم المسؤولون عن المحرقة.

وعندما يسمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعرض لافتة ردّ المشجعون المناهضون لإسرائيل بشعار "أوقفوا قتل الأطفال - أوقفوا قتل المدنيين"، في إشارة إلى حرب غزة، فطالب المشجعون الإسرائيليون بالتخلص من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع حماس.

معاداة السامية.. سلاح نتنياهو

لا أحد يُلقي تهمة "معاداة السامية" أكثر من نتنياهو، الذي يُهاجم كل من يُخالفه الرأي. الإسرائيليون الذين يُعارضونه يُصبحون، بالنسبة له وحاشيته، مُروجين لمعاداة السامية.

لكن سلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين يُثير ردود فعل في جميع أنحاء العالم. في إسرائيل، لا يتذكر الناس سوى السابع من أكتوبر، ويتساءلون عن سبب هذا الاهتمام الدولي بما حدث منذ ذلك الحين. إن الادعاء الإسرائيلي بأنهم "بدأوا الحرب" يفقد قوته كلما طال أمد الحرب، إذ يُدرك العالم أن إسرائيل تُساهم في إطالتها.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية "ما نشهده هو امتداد متزايد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الخطاب العالمي، مما يؤدي إلى ردود فعل حادة ضد إسرائيل، حتى في الولايات المتحدة. هناك أيضا، يستخدم الرئيس دونالد ترامب ادعاء "معاداة السامية" كأداة، ولكن لتعزيز معركته ضد الجامعات الليبرالية".

انتقاد إسرائيل

في هذه الحالة، كما في غيرها، يتم تجنب السؤال الحاسم: أين يُصبح انتقاد السياسة الإسرائيلية معاداة للسامية، وأين لا؟ كل من يتعامل مع معاداة السامية يعلم أن هذا العنصر موجود أحيانا في المواقف السلبية تجاه إسرائيل.

تلعب الأحكام المسبقة المُعرّفة على أنها معاداة للسامية دورا في انتقاد إسرائيل، ويزداد هذا الدور كلما كان هناك صراع عنيف بين إسرائيل والفلسطينيين.

لقد سمحت سنتان من الحرب بظهور التحيزات المعادية للسامية بدرجة لم نشهدها في جولات صراع سابقة أقصر. لكن هذا لا يُعزز الادعاء بأن كل انتقاد لسلوك إسرائيل هو في الواقع معاداة للسامية.

إسرائيل واليهود

وهناك نتيجة ضارة أخرى لشعار "معاداة السامية" الزائف: عندما تُقدم إسرائيل نفسها على أنها الممثل الحصري للشعب اليهودي، ويُتوّج زعيمها نفسه ممثلاً لجميع اليهود، يبدو أن ذلك يُعطي الشرعية لمن يردون على أفعالها لصياغة ردهم بمصطلح "اليهود" بدلاً من "الإسرائيليين". علاوة على ذلك، يسمح ذلك لمعادي السامية باتهام "الإسرائيليين" بتحيزات من الترسانة التاريخية لمعاداة السامية.

وهنا تكمن قمة السخافة: إن سلوك إسرائيل، بتصويرها نفسها على أنها ممثل جميع اليهود، يجعل يهود العالم أكثر ضعفاً، لا أكثر حماية. وهكذا أصبح اليهود حول العالم رهائن للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وللتشهير بهم على نطاق واسع.

لم يُدرك بعض يهود الشتات بعد وضعهم الأسير، إذ يُسيء استخدام صرخة "معاداة السامية" نفسها كلما واجهوا انتقاداتٍ لأفعال إسرائيل.

وتختم صحيفة هآريتس بالتساؤل التالي: "فهل يُفترض بدولة إسرائيل نفسها التي فشلت في منع مذبحةٍ راح ضحيتها أكثر من ألف إسرائيلي واختطاف 251 شخصا، معظمهم يهود، على أرضها، أن تكون الملاذَ والملجأَ الأخيرَ لهم؟"