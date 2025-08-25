نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مظاهرات حاشدة في اليونان دعمًا لفلسطين ورفضًا للعدوان على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت عدة مدن يونانية، أبرزها العاصمة أثينا وثيسالونيكي، موجة واسعة من المظاهرات الشعبية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدًا بالضربات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

تجمع أمام البرلمان في أثينا

في ساحة سينتاجما وسط العاصمة، احتشد عشرات الآلاف أمام مبنى البرلمان، استجابة لدعوة من النقابة العمالية "بامي"، التابعة للحزب الشيوعي اليوناني، حيث شارك عمال وموظفون حكوميون ومتقاعدون وطلاب في التظاهرات.

شعارات داعمة لفلسطين

رفع المتظاهرون لافتات تحمل عبارات دعم لفلسطين، مرددين هتافات تطالب بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية، مؤكدين على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف معاناة سكان غزة.