نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: المجاعة في غزة "كارثة من صنع الإنسان" وتتطلب تدخلًا دوليًا فوريًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأحد، من تفاقم المجاعة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الوضع الإنساني الكارثي يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لوقف المزيد من الوفيات.

وأوضح المكتب، في بيان نُشر عبر منصة "إكس"، أن "المجاعة الحالية هي من صنع الإنسان نتيجة للعرقلة المنهجية واللامبالاة والتأخير"، مشددًا على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وفتح المعابر بشكل واسع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق إلى السكان المحاصرين.

وأضاف البيان: "هذه ليست مجرد عناوين إخبارية، بل أرواح حقيقية في خطر".