نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة عبرية تتحدث عن استعدادات لزيارة ترامب إلى إسرائيل وتكشف عن موعدها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قالت قناة "I24 News" العبرية، إن اتصالات أولية تجري بين إسرائيل والولايات المتحدة تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تل أبيب، في بداية شهر ديسمبر.

وأفاد المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزريئيل مساء الأحد، بأن مصادر إسرائيلية وأمريكية أكدت وجود هذه الاتصالات.

وأشار المصدر إلى إنه إذا تمت الزيارة بالفعل فستكون هذه الأولى له إلى إسرائيل في ولايته الثانية في المنصب.

وقام ترامب بزيارة واحدة إلى إسرائيل لمدة يومين خلال ولايته السابقة في مايو 2017، حيث التقى برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وبالرئيس آنذاك رؤوفين ريفلين.

كما اجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وزار أيضا حائط البراق ومتحف ياد فاشيم.

وفي شهر مايو من هذا العام، قام رئيس الولايات المتحدة بزيارة سياسية أولى إلى الشرق الأوسط في ولايته الثانية وحينها لم تكن إسرائيل جزءا من الزيارة.

ومنذ بداية ولايته الحالية، التقى ترامب بنتنياهو ثلاث مرات على الأقل في البيت الأبيض الأول كان في فبراير ثم في أبريل ويوليو