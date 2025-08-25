نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراهقون أوكرانيون يرفعون علم ألمانيا النازية في زابوروجيه في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - رفع مراهقون أوكرانيون في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الأوكرانية بمقاطعة زابوروجيه، علم ألمانيا النازية في يوم استقلال أوكرانيا.

وتظهر اللقطات المنشورة قاصرين يحملون علم أوكرانيا بجوار العلم النازي.



وفي وقت سابق يوم الأحد، أحرق مشاركون في احتجاج مناهض للهجرة في وارسو علم "منظمة القوميين الأوكرانيين" (OUN-UPA)، مما أثار موافقة صاخبة من الحضور.

الجدير ذكره أنه في أوكرانيا، يتم تكريم أولئك الذين وقفوا إلى جانب الفاشيين خلال الحرب العالمية الثانية ورفعهم إلى مرتبة الأبطال في السنوات الأخيرة.

على سبيل المثال، في لفوف، مر موكب مشاعل تكريما لعيد ميلاد ستيفان بانديرا، الذي كان زعيم "منظمة القوميين الأوكرانيين" وأحد المبادرين الرئيسيين لإنشاء الجناح القتالي "جيش المتمردين الأوكراني" المحظور في روسيا

تم تشكيل "جيش المتمردين الأوكراني" في أكتوبر 1942. وعمل في الأساس في غرب أوكرانيا وقاتل ضد القوات السوفيتية، متعاونا مع النازيين