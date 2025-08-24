نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - غارات إسرائيلية على صنعاء تستهدف القصر الرئاسي ومنشآت حيوية: قتيلان وعشرات الجرحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اليمنية سقوط قتيلين على الأقل وإصابة أكثر من 35 شخصًا، جراء سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت العاصمة صنعاء ظهر اليوم الأحد.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أنّ القصف طال مواقع متعددة قرب المجمع الرئاسي وقواعد صواريخ، إضافة إلى محطات للنفط والكهرباء، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية واسعة.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان نقلته وكالة "رويترز" أنّ ضرباته شملت المجمع العسكري الذي يضم القصر الرئاسي إلى جانب محطتي طاقة وموقع لتخزين الوقود، في إطار ما وصفه بـ "استهداف بنى تحتية عسكرية".

وكانت وكالة "سبأ" اليمنية قد أفادت في وقت سابق بأن محطة تابعة لشركة النفط اليمنية بشارع الستين جنوبي غرب العاصمة، تعرضت للقصف ما أسفر عن سقوط قتيلين وخمسة جرحى في حصيلة أولية، قبل أن ترتفع الأعداد لاحقًا.

ويُشار إلى أن القصر الرئاسي في صنعاء كان قد تعرّض للقصف في مرات سابقة، وهو مهجور منذ عدة سنوات.