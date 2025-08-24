نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشار الألماني يحذر من أسابيع وشهور حاسمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن اعتقاده بأن ائتلافه الحاكم مقبل على أسابيع وشهور حاسمة.

وقال ميرتس خلال فعالية الأبواب المفتوحة لمقرات الحكومة الألمانية في برلين اليوم الأحد، إنه سيتعين على الحكومة الاتحادية في الخريف أن تركز بشكل أكبر على القضايا المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المستشار الألماني أن "جمهورية ألمانيا الاتحادية ليست في المكان الذي أود أن تكون فيه. علينا أن نصبح أفضل"، مشيرا إلى أن الائتلاف سيتعين عليه القيام بالكثير من العمل في هذه الملفات، كما أضاف أنه "سيكون ذلك عملا شاقا بالنسبة لنا في الخريف".

ويتكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا من الاتحاد المسيحي الذي يتزعمه ميرتس بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ويشار إلى أن المستشار دعا سابقا إلى "إعادة توجيه السياسات الاجتماعية".

يذكر أن ميرتس عاد من إجازته حاليا حيث شارك أمس السبت في مؤتمر لفرع حزبه المسيحي الديمقراطي في ولاية سكسونيا السفلى بمدينة أوسنابروك، وأوضح أنه كان قبل ذلك في معرض محلي للماشية في منطقة زاورلاند، مضيفا بأنه اضطر إلى قطع إجازته التي استمرت أسبوعين ونصف الأسبوع ثلاث مرات. وأضاف مازحا: "ربما ترى زوجتي الأمر بشكل مختلف قليلا، لكنني أشعر أنني استجممت".

وخلال عطلته، توجه المستشار الألماني إلى أماكن من بينها العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شارك مع عدد من القادة الأوروبيين في القمة الأمريكية الأوكرانية التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض للتشاور بشأن الحرب في أوكرانيا