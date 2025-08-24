نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المكتب الإعلامي بغزة: 96% من سكان القطاع دون سكن في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن العجز في الإيواء داخل القطاع تجاوز 96%، محذرا من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون فلسطيني.

وأوضح المكتب أنه ومنذ إعلان إسرائيل السماح بإدخال الخيام ومستلزمات الإيواء، لم يُدخل إلى غزة سوى نحو عشرة آلاف خيمة فقط، أي ما يعادل 4% من إجمالي الاحتياج البالغ 250 ألف خيمة، وهو ما يعكس حجم التلاعب والمماطلة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وأضاف أن معابر القطاع تخلو حاليا من أي خيام أو مستلزمات إيواء، نتيجة العراقيل المعقدة التي يفرضها الاحتلال على عمل المنظمات الدولية، ما يفاقم معاناة مئات الآلاف من النازحين.

وأشار المكتب إلى أنه لا تتوفر أي مساحات آمنة للنزوح في جنوب قطاع غزة، في ظل سيطرة الجيش الإسرائيلي على ما يقارب 77% من مساحة القطاع، الأمر الذي يجعل أي عملية نزوح جديدة شبه مستحيلة ويشكل تهديدا مباشرا لحياة النازحين.

وحمل المكتب السلطات الإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المستمرة، مطالبا بتحرك دولي عاجل وفعال لوقف قرار اجتياح مدينة غزة، وإدخال الاحتياجات الإيوائية فورا دون قيود أو شروط.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 62622 قتيلا و157673 مصابا منذ 7 أكتوبر للعام 2023.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 281 حالة وفاة، من ضمنهم 114 طفلا