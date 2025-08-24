العالم اليوم - الداخلية المصرية تكشف ملابسات مصرع أسرة ديرمواس في المنيا

انتم الان تتابعون خبر الداخلية المصرية تكشف ملابسات مصرع أسرة ديرمواس في المنيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 أغسطس 2025 08:30 مساءً - كشفت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، ملابسات مصرع أسرة في دلجا بمركز ديرمواس في محافظة المنيا شمال صعيد مصر، والتي أثارت كثيرا من الجدل نتيجة ظهور أعراض مرضية متشابهة على ستة أطفال وأبيهم توفوا تباعا بعد نقلهم للمستشفى.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه: "أسفرت التحريات عن أن زوجة الأب الثانية خلف ارتكاب الواقعة، حيث قامت بوضع مادة سامة بخبز الطعام الذي تعده لأنجال زوجها في إطار رغبتها في التخلص منهم ووالدتهم، لقيام زوجها برد الزوجة الأولى لعصمته مؤخرا واعتقادا منها بأنه سوف ينفصل عنها".

ولقى 5 أطفال بالمنيا مصرعهم في ظروف غامضة، ثم لحق بهم الأب، وأصدرت النيابة العامة بيانا سابقا أوضحت فيه: "تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة عدد من الأطفال بمركز دير مواس بمحافظة المنيا".

وأضافت النيابة: "حيث تبين وفاة ستة أطفال أشقاء تباعا عقب نقلهم إلى المستشفى، بعد ظهور أعراض مرضية متشابهة عليهم، تمثلت في القيء، والحمى، والتشنجات، واضطراب مستوى الوعي، وهو ما أثار شبهة وجود سبب غير طبيعي للوفاة. كما تُوفي والد الأطفال لاحقًا بعد أن ظهرت عليه الأعراض ذاتها".

وأجرت النيابة تحقيقات شملت سماع شهادات عدد من ذوي الأطفال وأقاربهم فضلا عن معاينة محل إقامة الأسرة، ثم قررت ندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين وسحب العينات منهم لتحليلها بالمراكز المختصة لكشف ما إذا كانت تحتوي على أي مواد سامة.

وكشفت تقارير مصلحة الطب الشرعي عن وجود مادة من المبيدات الحشرية في العينات المأخوذة من الأطفال، "وعلى ضوء ذلك أمرت النيابة إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وسيتم إعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها".