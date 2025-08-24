العالم اليوم - بعد الدعوة لحله.. ما مصير تنظيم الإخوان في سوريا؟

انتم الان تتابعون خبر بعد الدعوة لحله.. ما مصير تنظيم الإخوان في سوريا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 أغسطس 2025 07:30 مساءً - بينما تسعى الإدارة الجديدة في سوريا لإعادة بناء هياكلها، تبرز دعوات لحل تنظيم الإخوان في سوريا.
فرغم المحاولات المستمرة لاختراق الساحة السياسية، يبدو أن التنظيم يواجه تحديات تكاد تكون مستعصية، في ظل واقع لم يعد يتقبل الأيديولوجيات العابرة للحدود.
مستشار الرئيس السوري أحمد الشرع، أحمد موفق زيدان، كان آخر الداعين لحل تنظيم الإخوان، على غرار الفصائل العسكرية والسياسية الأخرى، مؤكدًا أن خطوة كهذه ستصب في مصلحة سوريا كما حدث مع المكونات الأخرى.
وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان في حديث مع "دوت الخليج":
- يبدو أحمد موفق زيدان مدركا لحمولة تنظيم الإخوان، ولا يريد استنساخ التجارب الفاشلة في سوريا.
- التنظيم أصبح غير قابل للحياة لأنه خاصم الواقع طويلا في سوريا.
- التنظيم أصبح خطرا على الدولة الناشئة في سوريا.
- العقل الإخواني يريد ممارسة الوصاية على الدولة، في حالة أقرب إلى ما يسمى مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، يريد الهيمنة على الحالة السياسية لكي تبقى الدولة ضمن إطاره السياسي والفكري والتنظيمي.
- التنظيم لن يقدم على حل نفسه لا في سوريا ولا في غيرها من الأقطار، لأن هدفه الوصول إلى الحكم والسيطرة عليه، وتحول بمرور الوقت لدولاب مصالح كبير لا يمكن التفريط فيه.
- سيسعى التنظيم للمناورة تحت عدد من الواجهات وسيحاول الالتفاف على قرارات النظام في سوريا وهذا ما قد يؤدي لصدام في نهاية.
- الإدارة السورية الجديدة لن تقبل بوجود كيانات موازية لها تنافسها على فكرة الحكم، خصوصا أن لهذا التيار خبرة طويلة في هز الاستقرار والمناوشة مع كل الأنظمة.
- حتى إن واجه التنظيم سيف الحظر القانوني من قبل الإدارة السورية الجديدة، فإنه سيبقي على العمل السري باعتبار أنها هذه طبيعة التنظيم.
