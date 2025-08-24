العالم اليوم - بعد الدعوة لحله.. ما مصير تنظيم الإخوان في سوريا؟

انتم الان تتابعون خبر بعد الدعوة لحله.. ما مصير تنظيم الإخوان في سوريا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 أغسطس 2025 07:30 مساءً - بينما تسعى الإدارة الجديدة في سوريا لإعادة بناء هياكلها، تبرز دعوات لحل تنظيم الإخوان في سوريا.

فرغم المحاولات المستمرة لاختراق الساحة السياسية، يبدو أن التنظيم يواجه تحديات تكاد تكون مستعصية، في ظل واقع لم يعد يتقبل الأيديولوجيات العابرة للحدود.

مستشار الرئيس السوري أحمد الشرع، أحمد موفق زيدان، كان آخر الداعين لحل تنظيم الإخوان، على غرار الفصائل العسكرية والسياسية الأخرى، مؤكدًا أن خطوة كهذه ستصب في مصلحة سوريا كما حدث مع المكونات الأخرى.

وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان في حديث مع "دوت الخليج":