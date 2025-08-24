نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف: بوتين مستعد للقاء زيلينسكي بشرط وجود جدول أعمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد للقاء فلاديمير زيلينسكي، شريطة أن يتضمن ذلك جدول أعمال مناسبا.

وقال لافروف في مقابلة مع شبكة NBC: "لا نرى من المناسب أن نلتقي لمنح فلاديمير زيلينسكي فرصة أخرى للظهور في دائرة الضوء. لسنا ضد ممارسته للألاعيب وتقديمه عروضا متنوعة، ولكن هذا لن يحل المشكلة، لأن زيلينسكي صرح علنا بأنه لن يناقش أي أراض متحديا بذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزملاءه الأمريكيين الذين قالوا إن القضية الإقليمية يجب أن تكون موضوعا للتفاوض. وأكد بوضوح أنه لا يمكن لأحد أن يمنعه من الانضمام إلى حلف "الناتو"، وهو ما يتناقض تماما مع تصريحات الرئيس ترامب".

وأضاف: "قال إنه لا يكترث بما يُقال هناك، وما ينبغي أن يكون جزءا من الحل، حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكنه مستعد للقاء. ولماذا اللقاء؟ أكرر: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح بوضوح بأنه مستعد للقاء، شريطة أن يكون هناك جدول أعمال رئاسي حقيقي".

وأعلن زيلينسكي، قبيل اجتماع بوتين وترامب في ألاسكا، أنه لن يقدم تنازلات إقليمية