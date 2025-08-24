نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "واينت": نتنياهو يلتقي باراك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، على خلفية "محادثات نزع سلاح حزب الله"، وفق ما أفاد موقع "واينت" العبري.

وقال الموقع إن نتنياهو التقى باراك، الذي يتوسط بين إسرائيل وسوريا للتوصل إلى ترتيب أمني و"يمارس ضغوطا على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة في لبنان".

ولفت "واينت"، إلى أنه خلال الاجتماع، شدد باراك على الطلب الأمريكي من إسرائيل كبح جماح هجماتها ضد البنية التحتية لحزب الله في لبنان، كما أشار إلى انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من نقاط داخل لبنان.

وكان باراك زار برفقة نائبة المبعوث الأمريكي إلى لبنان مورغان أورتاغوس، بيروت في أغسطس الجاري لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين ورؤساء السلطات الثلاث.

وبعد جولته على المسؤولين قال باراك إن لبنان تقدم بخطوة إلى الأمام في إشارة إلى قرار الحكومة حصر السلاح.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، يتمسك لبنان بخطته القائمة على "خطوة مقابل خطوة"، حيث يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من النقاط الخمس من داخل الأراضي اللبنانية