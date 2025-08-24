موقف هولندا من إسرائيل يدفع وزير خارجيتها للاستقالة

أمستردام ـ وكالات: قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إنه استقال من حكومة تصريف الأعمال، الجمعة، بسبب موقفها من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضاف فيلدكامب أن «الحكومة لا تؤيد اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب حربها على غزة، وخططها في الضفة الغربية المحتلة».
وتابع: «شعرت بمقاومة داخل مجلس الوزراء لاتخاذ تدابير إضافية»، موضحاً أنه سيقدم استقالته رسمياً.
وكان الوزير صرّح الخميس برغبته في اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل، بعد إعلان أمستردام في يوليو الماضي أن الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش «شخصين غير مرغوب فيهما» .
كما أن هولندا من بين 21 دولة وقعت على بيان مشترك الخميس وصف مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة بأنه «غير مقبول ومخالف للقانون الدولي».
