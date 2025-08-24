158 وفاة بالكوليرا بجنوب دارفور

الخرطوم ـ ا.ف.ب: توفي 158 شخصًا على الأقل جراء الإصابة بالكوليرا في ولاية جنوب دارفور بغرب السودان منذ مايو، حسبما أفادت وزارة الصحة في الولاية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وتسببت الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، بما تعدها الأمم المتحدة «أسوأ أزمة إنسانية في العالم».