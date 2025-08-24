غداة إعلان أممي بالمجاعة فـي غزة .. عشرات الشهداء بالقطاع ومجزرة إسرائيلية بحق النازحين بخان يونس

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى وذلك غداة إعلان وكالة أممية رسميا حالة المجاعة في القطاع وارتكب جيش الاحتلال مجزرة فجر أمس بقصف مدفعي استهدف خيام النازحين في مدينة أصداء شمال خان يونس. وحسب مصادر طبية فقد ارتقى 12 شهيداً بينهم أطفال ورضيعة إضافة إلى عدد كبير من الجرحى. وواصل جيش الاحتلال تفجير المنازل في مناطق مختلفة من خان يونس. وحسب مصادر طبية فقط استشهد بخان يونس 18 فلسطينيا خلال 24 ساعة بقصف خيام النازحين وقرب مراكز المساعدات. واستشهد أربعين أخرين في مناطق متفرقة من مدينة غزة كان بينهم 12 بقصف مدرسة عمرو بن العاص بحي الشيخ رضوان إضافة إلى اعداد متفرقة بمخيم الشاطيء وحي التفاح والزيتون والصبرة.

ونفذت قوات الاحتلال صباح أمس ست عمليات نسف لمنازل المواطنين خلال أقل من 15 دقيقة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

يأتي ذلك فيما أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في غزة رسميا الجمعة، في أوّل إعلان من هذا النوع في الشرق الأوسط، بعدما حذّر خبراؤها في تقرير من أن 500 ألف شخص باتوا في وضع «كارثي»، محملين إسرائيل مسؤولية عرقلة إدخال المساعدات.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر «هي مجاعة كان من الممكن تفاديها لو تسنّى لنا القيام بذلك. غير أن المساعدات الغذائية تتكدّس عند الحدود بسبب العرقلة الممنهجة الممارسة من إسرائيل»، معتبرا أن هذه المجاعة «ينبغي أن تؤرقنا جميعا». وأوضح التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة والذي يتخذ من روما مقرا، أنّ هذه «المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد المجاعة رسميا في منطقة الشرق الأوسط».